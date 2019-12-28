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НХЛ

Овечкин и Кузнецов помогли "Вашингтону" победить "Коламбус" в матче НХЛ

Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1
Евгений Кузнецов и Александр Овечкин AP Photo/Alex Brandon
Описание
Евгений Кузнецов и Александр Овечкин
© AP Photo/Alex Brandon

ТАСС, 28 декабря. "Вашингтон" победил "Коламбус" в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Карл Хагелин (47-я минута) и Ти Джей Оши (64 ОТ). По одной результативной передаче отдали российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Защитник команды Дмитрий Орлов очков во встрече не набрал. Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 27 бросков и был признан лучшим игроком матча.

У проигравших единственную шайбу забросил Якоб Лиля (30). Российский защитник Владислав Гавриков очков не набрал. В активе Овечкина в текущем регулярном чемпионате 37 (23 шайб + 14 передач) баллов за результативность. Кузнецов набрал 34 (12+22) очка, Орлов - 17 (3+14), Гавриков - 6 (4+2).

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 39 матчах. "Коламбус" идет 10-м и имеет в активе 41 балл после 38 встреч.

В другом матче дня "Торонто" на выезде в овертайме победил "Нью-Джерси" со счетом 5:4. По одной шайбе забросили российские нападающие команд Илья Михеев ("Торонто") и Никита Гусев ("Нью-Джерси"). "Колорадо" дома уступил "Миннесоте" со счетом 4:6. Нападающий хозяев Валерий Ничушкин сделал одну результативную передачу.

"Питтсбург" на выезде победил "Нэшвилл" со счетом 5:2. Результативной передачей отметился российский нападающий гостей Евгений Малкин, также он заработал восемь штрафных минут. В текущем регулярном чемпионате Малкин набрал 32 (9+23) очка.

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