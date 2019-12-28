Мустафина вошла в список кандидатов в сборную России по спортивной гимнастике на 2020 год

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, не выступавшая на крупных международных турнирах в сезоне-2019, включена в список кандидатов в сборную России на 2020 год. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Мустафина, вернувшаяся в спорт весной 2018 года после рождения ребенка, в октябре заявила ТАСС о временной приостановке соревновательной деятельности. Из-за проблем со здоровьем и физической формой спортсменка в 2019 году вынуждена была пропустить чемпионаты Европы и мира, а также Европейские игры в Минске.

"Алия Мустафина пока остается в числе кандидатов в сборную России и включена в список на 2020 год, - отметила Родионенко. - Но мы будем рассчитывать на нее лишь только в том случае, если она приведет себя в порядок и решит проблемы с весом".

25-летняя Мустафина является двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратной победительницей, четырехкратным серебряным и пятикратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также на ее счету пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы, три золотые и одна серебряная награда Европейских игр - 2015.