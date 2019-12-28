Ольга Булгакова стала старшим тренером женской сборной России по спортивной гимнастике

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ольга Булгакова сменила Евгения Гребенкина на посту старшего тренера женской сборной России по спортивной гимнастике. Об этом сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Гребенкин был старшим тренером женской команды с осени 2012 года, когда этот пост покинул Александр Александров.

"Мы приняли решение произвести замену старшего тренера женской сборной, поскольку в команду пришла очень сильная группа девочек из молодежной команды, - сказала Родионенко. - И они пожелали продолжить работу с тем тренером, под руководством которого уже сумели добиться высоких результатов. В свое время точно так же был переведен в основную мужскую команду Валерий Алфосов. Это нормальное явление".

Гребенкин, как сообщила собеседница ТАСС, стал старшим тренером женской молодежной команды вместо Ольги Булгаковой. Одним из его помощников является Николай Куксенков, объявивший о завершении спортивной карьеры в декабре 2019 года.