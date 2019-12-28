{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин"

Нападающий подписал контракт до мая 2024 года
Иван Игнатьев (справа) Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Иван Игнатьев (справа)
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 28 декабря. Российский нападающий Иван Игнатьев перешел из "Краснодара" в казанский футбольный клуб "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение "Рубина" с 20-летним нападающим рассчитано до 30 мая 2024 года.

Игнатьев является воспитанником футбольной академии "Краснодара", за основную команду он провел 54 матча во всех турнирах, отличился 17 раз и сделал пять голевых передач.

На зимний перерыв "Краснодар" ушел, занимая второе место (35 очков в 19 матчах) в чемпионате России и отставая от лидера, петербургского "Зенита", на 10 очков. "Рубин" располагается на 13-м месте (19 очков). В декабре было объявлено о назначении на пост главного тренера клуба Леонида Слуцкого после ухода тренера Романа Шаронова, который фактически руководил командой (формально главным тренером являлся Эдуардо Докампо, он также покинул клуб).

В 20-м туре "Краснодар" примет "Уфу" 1 марта, в тот же день "Рубин" на выезде сыграет с "Тамбовом".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
ММА
Несколько десятков японских болельщиков ждут Федора Емельяненко в отеле в Токио
Россиянин в воскресенье проведет бой против американца Куинтона Джексона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС