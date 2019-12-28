Футболист Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин"

ТАСС, 28 декабря. Российский нападающий Иван Игнатьев перешел из "Краснодара" в казанский футбольный клуб "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение "Рубина" с 20-летним нападающим рассчитано до 30 мая 2024 года.

Игнатьев является воспитанником футбольной академии "Краснодара", за основную команду он провел 54 матча во всех турнирах, отличился 17 раз и сделал пять голевых передач.

На зимний перерыв "Краснодар" ушел, занимая второе место (35 очков в 19 матчах) в чемпионате России и отставая от лидера, петербургского "Зенита", на 10 очков. "Рубин" располагается на 13-м месте (19 очков). В декабре было объявлено о назначении на пост главного тренера клуба Леонида Слуцкого после ухода тренера Романа Шаронова, который фактически руководил командой (формально главным тренером являлся Эдуардо Докампо, он также покинул клуб).

В 20-м туре "Краснодар" примет "Уфу" 1 марта, в тот же день "Рубин" на выезде сыграет с "Тамбовом".