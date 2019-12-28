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Чемпионат России по фигурному катанию

Горшков: окончательного решения по поводу участия Медведевой в произвольной программе нет

В субботу фигуристка досрочно покинула тренировку в Красноярске, где проходит чемпионат России
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Михаил Метцель/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Окончательного решения по поводу выступления Евгении Медведевой с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске еще не принято. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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После короткой программы Медведева занимает пятое место, набрав 71,08 балла. Ей пришлось выступать в коньках, которые сломались у нее в четверг на тренировке. Спортсменка попыталась тренироваться в новых коньках, однако все-таки решила вернуться к поврежденному инвентарю. В субботу на предстартовой тренировке Медведева исполнила лишь один элемент из заявленной программы и досрочно покинула занятие.

"Да, проблема действительно существует. Но окончательного решения об участии Жени в произвольной программе пока еще нет", - сказал собеседник агентства.

20-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, обладательницей двух золотых и одной бронзовой наград чемпионатов мира, также в активе спортсменки две золотые и одна серебряная медали первенства Европы, дважды россиянка побеждала в финале серии Гран-при.

Произвольную программу фигуристки представят на чемпионате России в субботу. Первенство страны завершится 29 декабря показательными выступлениями.

Теги
Горшков, Александр ГеоргиевичМедведева, Евгения АрмановнаЧемпионат России по фигурному катанию
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