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ММА

Несколько десятков японских болельщиков ждут Федора Емельяненко в отеле в Токио

Россиянин в воскресенье проведет бой против американца Куинтона Джексона

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Несколько десятков болельщиков ожидают российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко в отеле в Токио перед боем на турнире Bellator. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Японские поклонники Емельяненко находятся в отеле с раннего утра по местному времени и ожидают появления спортсмена.

Россиянин 29 декабря в Сайтаме проведет бой на турнире Bellator против американца Куинтона Джексона.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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