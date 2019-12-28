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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев доволен стрельбой биатлониста Слепова в индивидуальной гонке на "Ижевской винтовке"

Спортсмен победил на дистанции 20 км
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Наталия Федосенко/ТАСС

ИЖЕВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев доволен стрельбой, которую показал победитель индивидуальной гонки на "Ижевской винтовке" Алексей Слепов, в дальнейшем тренерский штаб сборной может рассмотреть кандидатуру спортсмена для участия в чемпионате Европы. Об этом Драчев рассказал ТАСС в субботу.

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В субботу на "Ижевской винтовке" прошла индивидуальная гонка у мужчин на дистанции 20 км. Победителем стал Слепов, второе место занял Рустам Каюмов, третье - Петр Пащенко.

"Достаточно уверенно шел сегодня Слепов, допустил один промах, но потом три ноля нарисовал, молодец. Качественная работа на рубеже, уверенно стрелял. Да, не лучший ход, но в основном индивидуальные гонки выигрывают стрелки", - сказал Драчев.

Он также уточнил, что в дальнейшем тренерский штаб может рассмотреть кандидатуру Слепова для участия в чемпионате Европы, так как на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU) лучше обкатывать молодых спортсменов.

"Мы сейчас будем смотреть на результаты, есть еще спринт завтра, и потом посмотрим, как будет получаться. Конечно, Кубок IBU - это не тот старт, который важен для него, может быть, на чемпионат Европы возьмем. На Кубке Европы надо молодежь обкатывать, а ему больше 30 лет, это другой уровень", - добавил президент СБР.

"Ижевская винтовка" является отборочным турниром для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). В этом году в соревнованиях примут участие более 180 спортсменов - представителей 25 регионов. В субботу также пройдет женский спринт на 7,5 км. Турнир завершится 29 декабря.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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