Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом стало известно после публикации списка участниц, в котором отсутствует Медведева.

После короткой программы Медведева занимала пятое место, набрав 71,08 балла. Ей пришлось выступать в коньках, которые сломались у нее в четверг на тренировке. Спортсменка попыталась тренироваться в новых коньках, однако все-таки решила вернуться к поврежденному инвентарю. На предстартовой тренировке в субботу Медведева исполнила лишь один элемент из заявленной программы и досрочно покинула занятие, позднее глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил ТАСС, что решение об участии фигуристки в короткой программе еще не принято.

20-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, обладательницей двух золотых и одной бронзовой наград чемпионатов мира, также в активе спортсменки две золотые и одна серебряная медали первенства Европы, дважды россиянка побеждала в финале серии Гран-при.

Произвольную программу фигуристки представят на чемпионате России в субботу. Первенство страны завершится 29 декабря показательными выступлениями.