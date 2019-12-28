Фигуристы Мишина и Галлямов признались, что чемпионат России научил не опускать руки

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов поняли после выступления на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске, что не стоит опускать руки после неудачи, надо работать еще больше. Об этом они рассказали журналистам после выступления.

Бронзовые призеры финала Гран-при Мишина и Галлямов занимали после короткой программы на турнире в Красноярске лишь восьмое место, однако чисто исполнили в произвольной тройную подкрутку, два выброса, каскад из двух тройных сальховов, параллельный тройной тулуп. Они набрали 212,85 балла.

"Нынешний старт нам дал понять, что после первого дня не стоит опускать руки, надо работать еще сильнее, - сказал Галлямов. - Как мне сказал близкий человек, взлетов не бывает без падений - это спорт, и к этому надо нормально отнестись. Будут новые старты, но к каждому из них надо относиться ответственно".

Спортсмены отметили мощную поддержку зрителей: "Она дала нам второе дыхание, и мы начали кататься в удовольствие - большое спасибо болельщикам, с их помощью получилось откатать на драйве, и пока мы ехали, усталость даже не ощущалась", - рассказал Галлямов.