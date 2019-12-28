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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев: Кайшева и Сливко имеют все шансы попасть в состав сборной на этапы Кубка IBU

Спортсменки заняли первые два места в двух гонках на "Ижевской винтовке"

ИЖЕВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Ульяна Кайшева и Виктория Сливко после результатов, показанных в двух гонках на "Ижевской винтовке", имеют все шансы на попадание в состав сборной России на январские этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщил ТАСС в субботу президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

В четверг в Удмуртии на "Ижевской винтовке" состоялась индивидуальная гонка у женщин на дистанции 15 км. Победительницей стала Ульяна Кайшева, второе место заняла Виктория Сливко. В субботу в спринтерской гонке на 7,5 км спортсменки заняли аналогичные места.

"Виктория [Сливко] два раза вторая - есть все шансы попасть на Кубок IBU, у Ульяны тоже. Уверенность, надежная стрельба - как раз таких надежных спортсменок нам отчасти не хватает в эстафетных гонках. Мы очень довольны результатами", - сказал Драчев.

Он также отметил уровень физической подготовки биатлонисток, которые ранее не смогли пробиться в команду. "Виктория тогда просто заболела, не очень хорошо у нее вышло выступить на первом этапе Кубка мира, где она имела личную лицензию, но сейчас она съездила на сбор, тренировалась и выступила достойно. Это такой легкий ответ тому же Антону Бабикову", - добавил собеседник.

"Ижевская винтовка" является отборочным турниром для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). В этом году в соревнованиях примут участие около 180 спортсменов - представителей 25 регионов. В субботу в Удмуртии прошла индивидуальная гонка у мужчин и спринтерская гонка у женщин, турнир завершится 29 декабря.

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Зимние олимпийские виды спорта
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