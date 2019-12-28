Фигуристы Бойкова и Козловский победили на чемпионате России среди спортивных пар

Спортсмены по сумме двух программ набрали 233,66 (80,39 балла в короткой программе и 153,27 - в произвольной) балла. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, ранее показавшие на турнире в короткой программе результат выше рекорда мира (233,19; 83,91 + 149,28), третье - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (219,72; 76,13 + 143,59).

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревновании спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Красноярске.

В текущем сезоне 17-летняя Бойкова и 20-летний Козловский выиграли два этапа Гран-при - в Канаде и Москве, в финале серии они заняли четвертое место. Они являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы и России 2019 года, в 2017 году стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии Гран-при среди юниоров.

Чемпионат России в Красноярске является отборочным турниром к чемпионату Европы в австрийском Граце. Согласно принципу отбора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на этот турнир, в команду попадают два первых номера по результатам чемпионата России, третий определяется решением тренерского совета и утверждается исполкомом ФФККР.

Позднее в субботу с произвольными программами выступят фигуристки. Чемпионат России завершится 29 декабря показательными выступлениями.