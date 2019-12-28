Фигуристы Тарасова и Морозов заявили, что ощущают обиду из-за ошибки на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Двукратные чемпионы Европы фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, ощущают обиду из-за ошибки в произвольной программе чемпионата России в Красноярске. Об этом фигуристы сообщили журналистам.

Тарасова и Морозов, лидировавшие после короткой программы, не смогли безошибочно исполнить произвольную. Тарасова допустила оплошность на параллельном тройном тулупе, пара с результатом 233,19 балла стала второй.

"Разочарования высокого нет, досадный осадочек остался, потеряли элемент в начале - тройной тулуп не получился, - сказал Морозов. - Остальные элементы были хороши, не поползли в конце проката".

"Я рассчитывала на чистый прокат, так как мы хорошо готовились и тренировались здесь, - добавила Тарасова. - Для меня это досадная ошибка, потому что тулуп я по ходу сезона прыгала стабильно. Естественно, думала, что откатаю чисто, но программа в целом прошла очень хорошо. Думаю, в том же ключе мы продолжим подготовку к чемпионату Европы и там покажем максимум".

Соревновательная часть чемпионата России завершится 28 декабря. Согласно критериям Федерации фигурного катания на коньках России, по итогам национального первенства будет сформирован состав сборной на чемпионат Европы.