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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристы Тарасова и Морозов заявили, что ощущают обиду из-за ошибки на чемпионате России

Тарасова допустила оплошность на параллельном тройном тулупе
Евгения Тарасова и Владимир Морозов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Двукратные чемпионы Европы фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, ощущают обиду из-за ошибки в произвольной программе чемпионата России в Красноярске. Об этом фигуристы сообщили журналистам.

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Тарасова и Морозов, лидировавшие после короткой программы, не смогли безошибочно исполнить произвольную. Тарасова допустила оплошность на параллельном тройном тулупе, пара с результатом 233,19 балла стала второй.

"Разочарования высокого нет, досадный осадочек остался, потеряли элемент в начале - тройной тулуп не получился, - сказал Морозов. - Остальные элементы были хороши, не поползли в конце проката".

"Я рассчитывала на чистый прокат, так как мы хорошо готовились и тренировались здесь, - добавила Тарасова. - Для меня это досадная ошибка, потому что тулуп я по ходу сезона прыгала стабильно. Естественно, думала, что откатаю чисто, но программа в целом прошла очень хорошо. Думаю, в том же ключе мы продолжим подготовку к чемпионату Европы и там покажем максимум".

Соревновательная часть чемпионата России завершится 28 декабря. Согласно критериям Федерации фигурного катания на коньках России, по итогам национального первенства будет сформирован состав сборной на чемпионат Европы.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
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