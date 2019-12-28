Ранее Медведева снялась с произвольной программы чемпионата страны из-за проблемы с ботинком от коньков. После короткой программы 20-летняя Медведева занимала пятое место, набрав 71,08 балла. Показательные выступления пройдут в воскресенье.

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Евгения Медведева примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России, который проходит в Красноярске. Об этом она рассказала в эфире Первого канала .

"Завтра мы увидимся, но увидимся без прыжков, - сказала спортсменка. - Завтра я исполню один из самых любимых показательных прыжков под Билли Айлиш, надеюсь, всем понравится".

Чемпионат России в Красноярске является отборочным турниром к чемпионату Европы в австрийском Граце. Согласно принципу отбора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на этот турнир, в команду попадают два первых номера по результатам чемпионата России, третий определяется решением тренерского совета и утверждается исполкомом ФФККР.

"Мое следующее появление на большой публике состоится на традиционных открытых прокатах в начале сезона и, соответственно, на последующих соревнованиях серии Гран-при. Возможное участие на турнирах группы B мы не обсуждали", - добавила фигуристка.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, обладательницей двух золотых и одной бронзовой наград чемпионатов мира, также в активе спортсменки две золотые и одна серебряная медали первенства Европы, дважды россиянка побеждала в финале серии Гран-при.