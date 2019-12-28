Медведева в новой программе будет выступать под музыку из спектакля Cirque du Soleil

В субботу Медведева из-за неисправности коньков отказалась выступать с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске, который является отборочным для участия на чемпионатах Европы и мира. Таким образом, фигуристка пропустит остаток сезона.

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева в новой программе в сезоне-2020/2021 будет выступать под музыку из спектакля Cirque du Soleil Alegria. Об этом спортсменка сообщила в эфире Первого канала .

"Хотелось бы объявить музыку для произвольной программы, ее выбрали совсем недавно, но влюбились абсолютно все - [музыка] из цирка дю Солей [спектакля] Alegria, она будет из нескольких композиций. Думаю, что под эту музыку можно составить потрясающий образ. Я сделаю все, что смогу, чтобы усовершенствоваться технически", - сказала Медведева.

Также Медведева прокомментировала возможное включение в новую программу прыжков в четыре оборота. "Честно говоря, я продвинулась, но прогресс идет не так быстро, как я хотела бы. Прогресс есть, сейчас настало время себя совершенствовать", - добавила 20-летняя спортсменка.

Медведева - двукратный серебряная призер Олимпийских игр, по два раза спортсменка побеждала на чемпионатах мира и Европы, а также дважды становилась первой в финале Гран-при.