Орсер: Медведева была в отличной форме и не планировала так заканчивать сезон

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Пхёнхчане фигуристка Евгения Медведева находилась в фантастической форме перед чемпионатом России, она не могла рассчитывать, что сезон закончится для нее неприятной ситуацией с коньками. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменки Брайан Орсер.

В субботу Медведева снялась с соревнований в Красноярске. После короткой программы 20-летняя фигуристка занимала пятое место. В четверг на тренировке у спортсменки сломались коньки. Медведева попыталась тренироваться в новых, однако все-таки решила вернуться к поврежденному инвентарю. На предстартовой тренировке в субботу фигуристка исполнила лишь один элемент из заявленной программы и досрочно покинула занятие.

"Нам нужно некоторое время, чтобы переварить эту неприятную ситуацию. Конечно, мы не так хотели завершать сезон, она была отлично готова, была в фантастической форме", - рассказал Орсер.

"Ботинкам было всего несколько недель, мы не ожидали, что подобное может произойти. Это происходит раз за разом. У меня уже три фигуриста, с которыми это происходило на важных стартах", - добавил он.

Чемпионат России является отборочным к чемпионатам Европы и мира. Таким образом, Медведева пропустит остаток сезона.