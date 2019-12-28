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Зимние олимпийские виды спорта
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Российский лыжник Устюгов выиграл первую гонку "Тур де Ски"

Спортсмен занял первое место в масс-старте свободным стилем
Сергей Устюгов EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Сергей Устюгов
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 28 декабря. Россиянин Сергей Устюгов занял первое место в масс-старте свободным стилем на первом этапе многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Этап проходит в Швейцарии.

Спортсмен преодолел дистанцию 14 км за 33 минуты 19,1 секунды. Второе место занял действующий победитель "Тур де Ски" и обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо (+4,0), третьим стал еще один российский лыжник Александр Большунов (+4,0), судьбу второго места решил фотофиниш.

Россиянин Андрей Ларьков стал 14-м (+15,3), Денис Спицов - 19-м (+17,0), Андрей Мельниченко - 20-м (+17,2), Артем Мальцев - 24-м (+28,8), Глеб Ретивых - 40-м (+45,3), Иван Якимушкин - 43-м (+52,0).

Устюгов на прошлом "Тур де Ски" занял второе место, он является победителем многодневки сезона-2016/17. Россиянин стал третьим лыжником в истории, который выиграл этап "Тур де Ски" четвертый сезон подряд после норвежца Петтера Нортуга и казахстанца Алексея Полторанина. Также Устюгов является двукратным чемпионом мира, в его активе четыре серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств.

В воскресенье пройдут мужской и женский спринты. "Тур де Ски" завершится 5 января.

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