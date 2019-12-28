Фигуристка Константинова заявила, что не планирует брать паузу в карьере

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Станислава Константинова не планирует делать перерыв в карьере после неудачи на чемпионате России в Красноярске. Об этом она сообщила журналистам.

19-летняя Константинова допустила несколько ошибок в произвольной программе, суммарно набрав за два проката 180,34 балла.

"На разминке делала все чисто, сегодня хотела собрать все свои силы и показать прокат, за который не стыдно, - сказала Константинова. - Не полуживого человека к концу. Падение с лутца было обидным, это как будто все силы забрало. Не могу сказать, что старт был провальный, я лучше себя чувствую, увереннее".

"Я хочу быть лучшей версией себя, этот сезон будет для меня переломным, мы это обсуждали, паузу делать я не собираюсь и не хочу, хочется держать себя в форме, - добавила она. - Кататься в шоу легче, чем себя преодолевать. Не получится быть в 17-летних кондициях, нужно работать, приспосабливаться, не стесняться себя. Планов много на следующий сезон, мне бы хотелось вернуться к классике".

Чемпионат России завершится позднее в субботу.