{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Константинова заявила, что не планирует брать паузу в карьере

По словам 19-летней спортсменки, у нее много планов на следующий сезон
Станислава Константинова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Станислава Константинова
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Станислава Константинова не планирует делать перерыв в карьере после неудачи на чемпионате России в Красноярске. Об этом она сообщила журналистам.

19-летняя Константинова допустила несколько ошибок в произвольной программе, суммарно набрав за два проката 180,34 балла.

"На разминке делала все чисто, сегодня хотела собрать все свои силы и показать прокат, за который не стыдно, - сказала Константинова. - Не полуживого человека к концу. Падение с лутца было обидным, это как будто все силы забрало. Не могу сказать, что старт был провальный, я лучше себя чувствую, увереннее".

"Я хочу быть лучшей версией себя, этот сезон будет для меня переломным, мы это обсуждали, паузу делать я не собираюсь и не хочу, хочется держать себя в форме, - добавила она. - Кататься в шоу легче, чем себя преодолевать. Не получится быть в 17-летних кондициях, нужно работать, приспосабливаться, не стесняться себя. Планов много на следующий сезон, мне бы хотелось вернуться к классике".

Чемпионат России завершится позднее в субботу.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Чемпионат России по фигурному катанию
Анна Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию
Второе место заняла Алена Косторная, третье - Александра Трусова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС