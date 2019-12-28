Бородавко: Устюгов и Большунов в первой гонке "Тур де Ски" показали готовность к борьбе

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов своими результатами на первом этапе многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" показали, что способны бороться за высокие места. Такое мнение ТАСС высказал тренер Большунова Юрий Бородавко.

Устюгов занял первое место в масс-старте свободным стилем на первом этапе "Тур де Ски", который проходит в Швейцарии. Спортсмен преодолел дистанцию за 33 минуты 19,1 секунды. Второе место занял действующий победитель "Тур де Ски" и обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо (+4,0), третьим стал Большунов (+4,0), судьбу второго места решил фотофиниш. В воскресенье пройдут мужской и женский спринты.

"Хочу всех поздравить с победой Сергея Устюгова, с призовым местом Александра Большунова. Всегда приятно начинать с призовых мест. "Тур де Ски" - длинный турнир, но первая гонка показала, что Сергей и Александр находятся в хорошем состоянии и способны бороться. Поэтому с надеждой смотрим на весь тур", - сказал Бородавко.

"Травма спины Александра осталась в прошлом, проблем с ней нет. На спринт смотрим с надеждой, чтобы ребята как минимум повторили тот успех, который был сегодня", - добавил специалист.