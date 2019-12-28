Щербакова и Косторная показали результаты выше мирового рекорда на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Анна Щербакова показала результаты выше мирового рекорда в произвольной программе и по сумме программ на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Красноярске.

За произвольную программу Щербакова получила 181,84 балла (мировой рекорд в произвольной программе составляет 166,62 балла). В сумме за короткую и произвольную программы она получила 261,87 балла (мировой рекорд по сумме программ составляет 247,59 балла).

Алена Косторная также показала результаты выше мирового рекорда. За произвольную программу она получила 169,97 балла, в сумме за короткую и произвольную программы - 259,83 балла.

Рекорды не будут ратифицированы, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.