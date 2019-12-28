САМАРА, 28 декабря. /ТАСС/. Парк "Самарская олимпийская деревня" открылся около стадиона "Самара-Арена", возведенного для чемпионата мира по футболу 2018 года. Парк, открывшийся с целью освоения территории вокруг стадиона, будет работать круглогодично, сообщил в субботу журналистам министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

"Вместе со стадионом в Самаре появилась огромная территория, которую уже два года мы стараемся освоить. Открывшийся сегодня парк станет самарской традицией, которая будет поддерживаться долгие годы. Мы будем стараться, чтобы здесь постоянно улучшалась инфраструктура. Уже сейчас здесь есть все, чтобы люди могли отдохнуть и великолепно провести время", - сказал Шляхтин.

В парке обустроены 15 площадок для занятий спортом и зимних развлекательных игр. Среди них лыжня длиною 3 км, аллея-каток, площадка для керлинга, где в качестве камней используют чайники, футбольная и хоккейная площадки, площадка с беговелами, аттракцион "Прыгни, как Соболев" с подвешенным мячом, который нужно достать в прыжке головой, подражая нападающему самарского футбольного клуба "Крылья Советов", а также зимняя японская забава Юкигассен, представляющая собой командную игру в снежки.

Установлено несколько арт-объектов, среди которых фигуры лыжника, фигуриста и хоккеиста, подсвечиваются в темное время при помощи электричества. В парке также обустроен домик Снегурочки, в котором проводятся экскурсии для детей. Экскурсия начинается с почты Снеговика, где ребята пишут и отправляют письма Деду Морозу. Затем они попадают к Сказочнице, которая общается с детьми, загадывает им загадки и рассказывает сказки, а затем провожает к Снегурочке. Домик будет работать на протяжении новогодних праздников до 8 января.

Как отметили организаторы, парк будет работать круглогодично, в теплое время года планируется обустроить площадки с летними видами спорта.