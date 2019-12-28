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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Туктамышева заявила, что довольна четвертым местом на чемпионате России

Победу на турнире одержала Анна Щербакова
Елизавета Туктамышева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Туктамышева рада, что ей удалось занять четвертое место на чемпионате России в Красноярске. Об этом она сообщила журналистам.

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В произвольной программе 23-летняя фигуристка попыталась исполнить новый для себя прыжок - четверной тулуп. Попытка завершилась падением, после чего Туктамышева также совершила еще несколько ошибок. Однако ей все же удалось сделать один из самых сложных прыжков в женском одиночном катании - тройной аксель. Суммарно за оба проката она набрала 204,63 балла и заняла четвертое место. Первой стала Анна Щербакова (261,87), второй - Алена Косторная (259,83), третьей - Александра Трусова (226,34).

"Четвертое место здесь, следом за тремя выдающимися спортсменками, это очень приятно, - сказала Туктамышева. - Два раза за последние годы обычно была ниже. Рада, что пошла на четверной, довольна результатом".

"Этот прокат был не совсем удачным, я довольна собой, что пошла на четверной, - добавила она. - Понимала - да, может не получиться. Но шла бороться до конца".

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