Глейхенгауз: Трусова до конца боролась в произвольной программе на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Александра Трусова до конца боролась в своей произвольной программе на чемпионате России в Красноярске, несмотря на допущенные ошибки во время проката. Такое мнение журналистам высказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе, у которой занимается спортсменка, Даниил Глейхенгауз.

В произвольной программе 15-летняя Трусова попыталась выполнить четыре четверных прыжка, но в ходе выступления допустила два падения, набрав 226,34 балла. Трусова заняла третье место.

"Не все сегодня идеально прокатали, на тренировке все было в порядке, мне здесь вообще из нашей команды тяжелее всех ответить. Не знаю, не могу сказать, что пошло не так, но она боролась до конца, - сказал Глейхенгауз. - Собралась и сделала хорошую комбинацию, набрала необходимые баллы".

После окончания выступления Трусова не смогла сдержать слезы. "Мы сами всегда хотим расплакаться, когда у них такое случается, - сказал специалист. - Она максималистка, она расстроилась от того, что она не сделала то, что может. Это хороший урок - впереди основные турниры, она будет чуточку злее".

Первое место заняла Анна Щербакова (261,87 балла), второй стала Алена Косторная (259,83).