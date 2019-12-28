Фигуристка Косторная начала разучивать четверной сальхов

"Все девочки готовятся к основному старту своей жизни - Олимпиаде, каждая победа на соревнованиях - шаг на пути к Олимпиаде, - сказал Глейхенгауз. - Сказать, что после победы на Гран-при на других стартах наступает расслабление, такого нет. Ничего не случилось - она хорошо прокатала свою программу".

"Другой вопрос - чтобы позволить себе допускать шероховатости, надо выполнять четверной, она начала его делать. Утром просила его попрыгать, но мы ее остановили - важно было не получить травму, выступить и отобраться на старт. Никогда не будем утверждать [включит ли четверной прыжок в программу]. Не можем сесть на тот прыжок и не катать программы, шансы есть, попытки были неплохими - осталось докрутить и выехать четверной сальхов", - добавил специалист.