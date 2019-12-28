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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Косторная начала разучивать четверной сальхов

На чемпионате России спортсменка заняла второе место
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная начала разучивать четверной сальхов. Об этом журналистам рассказал хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

В субботу Косторная заняла второе место на чемпионате России, после короткой программы она была первой. Победительницей стала Анна Щербакова, третье место у Александры Трусовой.

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"Все девочки готовятся к основному старту своей жизни - Олимпиаде, каждая победа на соревнованиях - шаг на пути к Олимпиаде, - сказал Глейхенгауз. - Сказать, что после победы на Гран-при на других стартах наступает расслабление, такого нет. Ничего не случилось - она хорошо прокатала свою программу".

"Другой вопрос - чтобы позволить себе допускать шероховатости, надо выполнять четверной, она начала его делать. Утром просила его попрыгать, но мы ее остановили - важно было не получить травму, выступить и отобраться на старт. Никогда не будем утверждать [включит ли четверной прыжок в программу]. Не можем сесть на тот прыжок и не катать программы, шансы есть, попытки были неплохими - осталось докрутить и выехать четверной сальхов", - добавил специалист.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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