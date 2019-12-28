Москвина рассказала, что ее вдохновил прокат Бойковой и Козловского на чемпионате России

Бойкова и Козловский, которые шли на втором месте после короткой программы, смогли чисто откатать произвольную на чемпионате России. С результатом 233,66 балла они впервые в карьере выиграли национальный чемпионат.

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Безошибочный прокат произвольной программы пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России вдохновил их тренера Тамару Москвину. Об этом специалист рассказала ТАСС.

"Я оцениваю их выступление так же, как его оценили 7 тысяч зрителей, которые сегодня были на соревнованиях, некоторые сегодня аплодировали стоя. Мы ведь готовим наши программы не только для судейского корпуса, мы делаем это и для зрителей. И сегодня получили огромное наслаждение, слыша реакцию зала, это вдохновляет", - сказала Москвина.

"Они безошибочно прокатали программы, что в принципе очень важно. Ведь чемпионат России всегда был для спортсменов всех уровней и поколений самым важным стартом", - подчеркнула Москвина.

На вопрос ТАСС, что будет в приоритете для спортсменов при подготовке к чемпионату Европы, куда отобрались Бойкова и Козловский, Москвина отметила: "Главное сейчас для всех - наступающий Новый год, и встретить его надо хорошо. А дальше будем готовиться к чемпионату Европы, пойдем проторенной дорожкой".

Чемпионат Европы пройдет в австрийском Граце с 23 по 26 января 2020 года.