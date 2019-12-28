{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по фигурному катанию

Москвина рассказала, что ее вдохновил прокат Бойковой и Козловского на чемпионате России

По словам тренера, фигуристы безошибочно откатали свои программы

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Безошибочный прокат произвольной программы пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России вдохновил их тренера Тамару Москвину. Об этом специалист рассказала ТАСС.

Бойкова и Козловский, которые шли на втором месте после короткой программы, смогли чисто откатать произвольную на чемпионате России. С результатом 233,66 балла они впервые в карьере выиграли национальный чемпионат.

На эту тему
Фигуристы Бойкова и Козловский победили на чемпионате России среди спортивных пар

"Я оцениваю их выступление так же, как его оценили 7 тысяч зрителей, которые сегодня были на соревнованиях, некоторые сегодня аплодировали стоя. Мы ведь готовим наши программы не только для судейского корпуса, мы делаем это и для зрителей. И сегодня получили огромное наслаждение, слыша реакцию зала, это вдохновляет", - сказала Москвина.

"Они безошибочно прокатали программы, что в принципе очень важно. Ведь чемпионат России всегда был для спортсменов всех уровней и поколений самым важным стартом", - подчеркнула Москвина.

На вопрос ТАСС, что будет в приоритете для спортсменов при подготовке к чемпионату Европы, куда отобрались Бойкова и Козловский, Москвина отметила: "Главное сейчас для всех - наступающий Новый год, и встретить его надо хорошо. А дальше будем готовиться к чемпионату Европы, пойдем проторенной дорожкой".

Чемпионат Европы пройдет в австрийском Граце с 23 по 26 января 2020 года.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
ММА
В команде Федора Емельяненко рассказали о тактике на бой с Джексоном
По словам Олега Савицкого, Емельяненко нужно использовать скорость и работать на дистанции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС