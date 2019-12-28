Эксперт: Щербакова в произвольной программе на чемпионате России показала прокат века

В короткой программе в пятницу Косторная показала результат выше мирового рекорда, который также принадлежит ей (85,45). В произвольной программе баллы выше мирового рекорда показали Щербакова и Косторная (мировой рекорд в произвольной программе составляет 166,62 балла, он принадлежит Трусовой). По сумме баллов Щербакова и Косторная также показали результаты выше рекорда мира (мировой рекорд по сумме программ составляет 247,59 балла и принадлежит Косторной). Рекорды не будут ратифицированы, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.

"То, что эти три девочки разыграют призовые места, было ожидаемым. Аня уже показывала свой железный характер, на подготовительных стартах у нее были провалы в короткой программе, но потом она творила чудеса в произвольной. Поэтому, в принципе, ожидать от нее шикарного проката сегодня было возможно. Но там все три такие девочки, интрига была до последнего", - отметила Гончаренко.

"Возможно, для Ани сегодня небольшим плюсом стало то, что она каталась раньше своих соперниц, но это не в коей мере не умаляет ее достоинств. Она сегодня показала прокат века, когда я наблюдала за ней, то ловила себя на мысли о нереальности, думала: "Неужели я это вижу?". Такие моменты должны запоминаться всеми, ведь мы являемся очевидцами таких выступлений. Вчера был эпохальный прокат Косторной в короткой программе, сегодня произвольная Ани", - добавила собеседница ТАСС.

Щербакова стала двукратной чемпионкой России, в финале Гран-при сезона-2019/20 она заняла второе место, в течение сезона Щербакова победила на этапах Гран-при в Китае и США. В прошлом сезоне Щербакова выиграла два этапа юниорского Гран-при и стала второй на чемпионате мира среди юниоров.