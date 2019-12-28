Трусова призналась, что переживала из-за последнего стартового номера на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Александра Трусова испытывала давление из-за последнего стартового номера в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске. Об этом фигуристка рассказала на пресс-конференции.

В произвольной программе 15-летняя Трусова попыталась выполнить четыре четверных прыжка. В ходе выступления она допустила падения на четверных лутце и флипе, однако позднее смогла собраться и докатать программу чисто. Она набрала 226,34 балла и заняла третье место.

"Я недовольна, буду работать, - сказала она. - Надеюсь, что получится в следующий раз. Я традиционно закрываю чемпионат России, для меня это давление, я не люблю закрывать. Было волнение".

Также фигуристка рассказала, как ей удается сохранять бодрость духа после неудачных прокатов. "На финале Гран-при я не была особо расстроена, потому что пошла на многие новые прыжки, - добавила фигуристка. - Сегодня расстроена, потому что на тренировке и разминке хорошо прыгала. Очень обидно, что не получилось в прокате, но сейчас расстройство прошло".

Чемпионат России завершится в воскресенье показательными выступлениями.