Эксперт: фигуристка Туктамышева совершила прорыв на чемпионате России

23-летняя фигуристка попыталась исполнить четверной тулуп в произвольной программе. Попытка завершилась падением, после чего Туктамышева также совершила еще несколько ошибок, однако ей все же удалось сделать один из самых сложных прыжков в женском одиночном катании - тройной аксель. Суммарно за оба проката она набрала 204,63 балла и заняла четвертое место. Первой стала Анна Щербакова (261,87), второй - Алена Косторная (259,83), третьей - Александра Трусова (226,34).

15-летняя Щербакова в произвольной программе выполнила три самых дорогих четверных прыжка - два лутца (один - в каскаде с тройным тулупом) и флип. В произвольной программе 15-летняя Трусова попыталась выполнить четыре четверных прыжка, но в ходе выступления допустила два падения.

"Девочки [Трусова и Щербакова] пробивают историю, пишут в ней о том, что девочки могут прыгать четверные. Я считаю, что Лиза тоже пишет историю. Она пишет свою историю для тех, кто старше 20 лет, что они тоже могут делать четверные прыжки. Она тоже совершила сегодня такой прорыв, это нельзя не отметить, ее четвертое место на чемпионате России дорогого стоит", - сказала Гончаренко.

Туктамышева - чемпионка мира и Европы 2015 года, также в ее активе победа в финале Гран-при сезона-2014/2015. Она одной из первых в мире начала исполнять сложнейший среди всех тройных прыжков - аксель. В нынешнем сезоне фигуристка завоевала бронзовые медали на этапах Гран-при в Лас-Вегасе (США) и китайском Чунцине.