{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по рапиду и блицу в Москве

Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду в Москве

Норвежец стал трехкратным чемпионом мира по быстрым шахматам
Магнус Карлсен Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Магнус Карлсен
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен выиграл мировое первенство по быстрым шахматам. Соревнования проходят в Москве.

После 15 туров Карлсен набрал 11,5 очка.

29-летний Карлсен стал трехкратным чемпионом мира по быстрым шахматам, также он четырежды становился лучшим на чемпионатах мира по блицу. Карлсен завоевал мировую шахматную корону в 2013 году. Он стал первым абсолютным чемпионом мира по шахматам (в трех категориях - в классических шахматах, рапиде и блице).

Чемпионат мира по блицу начнется в воскресенье и завершится в понедельник, соревнования также пройдут в Москве.

Теги
Карлсен, МагнусЧМ по рапиду и блицу в Москве
Реклама на ТАСС
ММА
Александр Емельяненко проведет бой с Исмаиловым 3 апреля на турнире ACA
Поединок пройдет в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС