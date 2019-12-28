Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду в Москве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен выиграл мировое первенство по быстрым шахматам. Соревнования проходят в Москве.

После 15 туров Карлсен набрал 11,5 очка.

29-летний Карлсен стал трехкратным чемпионом мира по быстрым шахматам, также он четырежды становился лучшим на чемпионатах мира по блицу. Карлсен завоевал мировую шахматную корону в 2013 году. Он стал первым абсолютным чемпионом мира по шахматам (в трех категориях - в классических шахматах, рапиде и блице).

Чемпионат мира по блицу начнется в воскресенье и завершится в понедельник, соревнования также пройдут в Москве.