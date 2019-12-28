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Чемпионат России по фигурному катанию

Васильев назвал трагедией ситуацию с коньками Медведевой на чемпионате России

Олимпийский чемпион считает, что коньки сломались из-за брака производителя

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1984 года в парном катании Олег Васильев считает крайне обидными обстоятельства, из-за которых Евгении Медведевой пришлось сняться с чемпионата России. Об этом Васильев сказал ТАСС.

В субботу Медведева снялась с произвольной программы в Красноярске. После короткой программы в пятницу 20-летняя фигуристка занимала пятое место, в четверг на тренировке у спортсменки сломались коньки. Медведева попыталась тренироваться в новых, однако все-таки решила вернуться к поврежденному инвентарю. На предстартовой тренировке в субботу фигуристка исполнила лишь один элемент из заявленной программы и досрочно покинула занятие.

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"Конечно же, это трагедия для Жени, это боец, - сказал Васильев. - Коньки у Жени были почти новые, они не должны были ломаться, это явно брак производителя, приведший к личной трагедии спортсмена".

"Известный факт, что это уже третий случай в Крикет-клабе, раньше это случилось с Джейсоном Брауном", - добавил Васильев. Ранее тренер Медведевой канадец Брайан Орсер сообщил ТАСС, что сломанные коньки Медведевой - действительно третий подобный случай, произошедший с его спортсменами.

Медведева является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, в ее активе по две победы на чемпионатах мира и Европы. Дважды она побеждала на чемпионатах России.

Чемпионат России является отборочным к чемпионатам Европы и мира. Таким образом, Медведева пропустит остаток сезона.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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