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Чемпионат России по фигурному катанию

Эксперт: Туктамышева и Медведева имели шансы войти в тройку лучших на чемпионате России

Медведева была вынуждена сняться после короткой программы из-за сломанного ботинка конька. Туктамышева заняла четвертое место

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1984 года в парном катании Олег Васильев считает, что на чемпионате России по фигурному катанию шанс попасть в тройку лучших был у Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой. Об этом Васильев сказал ТАСС.

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"Сегодняшняя ситуация показала - место на пьедестале есть для всех, просто откатай чисто, третье место было свободно, - сказал Васильев. - Дверь всегда открыта, лед скользкий, и когда ты выходишь и делаешь все свое, ты получаешь свой шанс. Лиза [Туктамышева] его упустила - сделала четверной тулуп, но он еще не был готов, чтобы выполняться в стрессовой ситуации. Женя [Медведева] была в прекрасной форме, и она могла, она даже на плохих коньках чисто откатала, а уж если б они были в порядке, билась бы, так что третье место было открыто для нее или для Лизы".

Медведева была вынуждена сняться после короткой программы из-за сломанного ботинка конька. Туктамышева заняла в итоге 4-е место. Чемпионкой стала Анна Щербакова, второе место заняла Алена Косторная, третье - Александра Трусова.

В заявку на чемпионат Европы включаются золотой и серебряный призер национального первенства, обладательницу третьей путевки выбирает тренерский совет.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
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