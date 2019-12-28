Карлсен остался доволен своим выступлением на чемпионате мира по быстрым шахматам в Москве

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежец Магнус Карлсен остался доволен своим победным выступлением на чемпионате мира по быстрым шахматам в Москве. Об этом ТАСС заявил сам Карлсен.

В субботу действующий чемпион мира по классическим шахматам выиграл мировое первенство по рапиду (быстрые шахматы). После 15 туров Карлсен набрал 11,5 очка.

"Я рад, что сумел закончить турнир победой. В целом я доволен своей игрой, хотя в концовке мне пришлось понервничать, все решалось в самый последний момент, - сказал Карлсен. - В любом случае, после такого матча я с удовольствием сыграю в футбол. Футбол я люблю, сыграл бы даже в случае поражения в чемпионате".

После победы Карлсен сразу же отправился на соседнее поле, рядом с БСА "Лужники", где принял участие в дружеском футбольном матче. Также в футбол играл президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, бывшие футболисты сборной России Андрей Каряка и Дмитрий Булыкин.