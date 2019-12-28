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Чемпионат России по фигурному катанию

Щербакова снова на троне. Чемпионат России по фигурному катанию завершился в Красноярске

В произвольной программе 15-летняя Анна Щербакова выполнила три четверных прыжка, получив за прокат 181,94 балла
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию завершился в Красноярске. В заключительный соревновательный день были разыграны медали в женском одиночном катании и в соревнованиях спортивных пар.

После короткой программы в соревнованиях пар двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов шли в лидерах. Для победы оставалось чисто исполнить произвольную программу, однако в прокате Тарасова допустила ошибку на тройном тулупе, которая отодвинула их на итоговое второе место (233,19 балла).

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"Разочарования большого нет, досадный осадочек остался, потеряли элемент в начале - тройной тулуп не получился, - сказал Морозов в беседе с журналистами. - Остальные элементы были хороши, не поползли в конце проката".

Выиграли соревнования спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они безупречно исполнили произвольный прокат и впервые в карьере стали чемпионами России (233,66). "На самом деле я рад, что все закончилось, - сказал Козловский. - Было непросто акклиматизироваться, разница во времени, но я хочу отметить, что организация была на самом высоком уровне, Красноярск принял этот чемпионат России на уровне чемпионата мира. Мы рады, что показали такой результат и чистое катание в обеих программах".

Третье место заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (219,72). "Мы в целом довольны, как провели соревнования, - отметил Ходыкин на пресс-конференции. - Сделали определенный шаг вперед, что и отразилось на итоговом месте. Мы очень довольны, тут очень теплая и приятная публика, хочется поблагодарить болельщиков и всех тех, кто за нас переживал".

Сакура цвела без Медведевой

На утренней тренировке в субботу Евгения Медведева, про злоключения которой с поломанным ботинком конька все спортивные СМИ в один голос говорят уже не первый день, из всей своей заявки выполнила только каскад "тройной сальхов + тройной тулуп", после чего фактически прекратила выступление. Она подъехала к борту и долгое время что-то обсуждала со своей мамой Жанной Девятовой, сидевшей на трибунах совсем рядом со льдом, причем на повышенных тонах.

По настроению беседы стало понятно, что дело плохо. Поклонники Медведевой прилетели в Красноярск в огромном количестве и приготовили для нее сюрприз - планировали выбросить на лед много подушек в виде сакуры, что прекрасно гармонирует с ее произвольной программой на музыку из фильма "Мемуары гейши". Сложенные в полиэтиленовые мешки подушки лежали прямо возле выхода на пресс-трибуну и ждали своего часа, который так и не наступил.

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Старые-новые коньки Медведевой и рекорд Косторной. Чемпионат России в самом разгаре

"Такое случается в повседневной работе, ботинок сломался - поменяли пару, встали на новые [коньки], несколько дней, и работаешь дальше, - сказала Медведева во время объявления о снятии с турнира. - На вчерашний день [старых коньков] хватило, я сделала все, что могла, речи о снятии не шло до сегодняшней утренней тренировки, на которой я поняла, что с коньком совсем все плохо. Никто не предвидел эту ситуацию, но такое случается, это не катастрофа в повседневной жизни, но не за один день до начала соревнований. Это огромная проблема и неудача".

Чемпионат России в самом разгаре лишился еще одной фигуристки с историей. Чемпионка России 2013 года Елизавета Туктамышева в своей произвольной программе попробовала выполнить новый для себя элемент - четверной тулуп. Однако после падения на нем ее программа рассыпалась, она допустила большое количество ошибок, но все же смогла завершить выступление.

С результатом 204,63 балла она стала четвертой. "Четвертое место здесь, следом за тремя выдающимися спортсменками, это очень приятно, - сказала Туктамышева. - Два раза за последние годы обычно была ниже. Рада, что пошла на четверной, довольна результатом".

Второй триумф кряду

Действующая чемпионка России 15-летняя Анна Щербакова сделала то, чего не делал до нее никто. Она выполнила три четверных прыжка - два лутца и флип (с небольшой помаркой на выезде), получив 181,94 балла. За оба выступления она набрала 261,87 балла, превзойдя результат лучшего российского одиночника по итогам чемпионата в Красноярске Дмитрия Алиева (260,98).

"Я очень довольна прокатом, - сказала Щербакова уже в статусе двукратной чемпионки страны. - Получилось практически все задуманное, были недочеты, но в целом на сегодняшний день я справилась, рада, что отобралась на главные старты сезона, - сказала Щербакова. - Рада, что перед Новым годом не испортила себе настроение, буду праздновать с семьей на даче".

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Выступавшая после нее 16-летняя Алена Косторная прокаталась безупречно, но этого было недостаточно, с результатом 259,83 балла она стала лишь второй. "Это не тот прокат, который мне хотелось бы показать, - сказала Косторная. - Буду работать, надеюсь, больше не буду недовольна своими выступлениями".

15-летняя Александра Трусова могла бы с легкостью обойти соперниц, но два падения на четверных прыжках не позволили ей это сделать. Она набрала 226,34 балла и стала третьей, не сумев сдержать слез после проката. "Я недовольна, буду работать, надеюсь, что получится в следующий раз, я традиционно закрываю чемпионат России, для меня это давление, я не люблю закрывать, - отметила она. - Было волнение".

Чемпионат России является отборочным стартом на чемпионат Европы, который в январе пройдет в Австрии. Согласно критериям Федерации фигурного катания на коньках России, для гарантированного попадания в состав команды необходимо занять первое и второе места, обладатель третьей путевки станет известен по итогам тренерского совета, заседание которого пройдет 29 декабря. В тот же день состоится исполком Федерации фигурного катания на коньках России, который и утвердит состав.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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