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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Александров: хоккеисты молодежной сборной России не дали канадцами шанса в матче ЧМ

В субботу молодежная сборная России разгромила канадцев со счетом 6:0 в матче группового турнира

ОСТРАВА /Чехия/, 29 декабря. /ТАСС/. Игроки сборной России не дали ни одного шанса канадцам в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Такое мнение журналистам после матча высказал нападающий сборной России Никита Александров.

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В субботу молодежная сборная России обыграла канадцев со счетом 6:0.

"Для нас была эмоциональная игра. После поражения от чехов (в четверг россияне уступили хозяев турнира со счетом 3:4 - прим. ТАСС) мы собрались вместе и просто хотели сегодня выиграть, так и сделали. Все знают, что канадцы очень агрессивные, мы анализировали и уделяли этому большое внимание. Силовой прием Подколзина добавил нам очень много эмоций, но один ключевой момент отметить не могу", - сказал Александров.

"Амир Мифтахов [вратарь сборной России] - молодец, держал нас в игре и у нас все пошло. Самоуверенности после победы не почувствуем, американцев мы не боимся, мы ничего не боимся. Я никогда не видел, чтобы канадцы так разваливались и бросили играть, мы играли агрессивно и не давали им шансов вернуться в игру. Хорошо выиграть у канадцев и тем более с таким счетом, но мы смотрим дальше", - добавил Александров.

В следующем матче группового этапа молодежного чемпионата мира сборная России в воскресенье сыграет с американцами (начало - 21:00 мск).

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