Хованов: победа над канадцами на ЧМ не является особенной для российских хоккеистов

ОСТРАВА /Чехия/, 29 декабря. /ТАСС/. Крупная победа над сборной Канады в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею не является особенной для игроков российской команды. Об этом журналистам после игры рассказал форвард сборной России Александр Хованов, забросивший победную шайбу.

В субботу сборная России переиграла команду Канады со счетом 6:0, одержав самую крупную победу над канадцами в истории молодежных чемпионатов мира.

"Мы хорошо начали игру, забили быстрый гол, мы довольны игрой в целом. Наша команда голодна каждую игру, тем более, что это чемпионат мира. Для нас эта победа не является особенной, нам надо быть готовыми к завтрашней игре", - отметил Хованов.

"Всегда хорошо творить историю. После игры с чехами мы немного успокоились, понимали, что это только первая игра и еще будет много матчей. Сегодня мы показали на что способны, очень счастливы", - добавил хоккеист.

В следующем матче группового этапа сборная России в воскресенье сыграет с командой США (начало - 21:00 мск).