Российские хоккеисты отказались пожимать руку капитану молодежной сборной Канады

ОСТРАВА /Чехия/, 29 декабря. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею проигнорировали рукопожатие с капитаном команды Канады Барреттом Хэйтоном после матча на молодежном чемпионате мира, который проходит в Чехии. Видео с данным эпизодом опубликовал телеканал TSN на своей странице в Twitter.
В субботу сборная России одержала самую крупную победу над канадцами на молодежных чемпионатах мира по хоккею. В матче предварительной стадии в группе В россияне выиграли со счетом 6:0.
Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it pic.twitter.com/thv5tCj82F— TSN (@TSN_Sports) December 28, 2019
По традиции после матча исполняется гимн страны, чья сборная одержала победу, а игроки слушают его, сняв шлемы. Хэйтон этот факт проигнорировал и остался в шлеме, что заметили российские игроки. Капитан национальной команды Григорий Денисенко сделал замечание судье и канадцу, а во время рукопожатия с командой соперника ни один из российских игроков не подал руки Хэйтону.
Все команды группы В набрали по 3 очка, при этом российская команда опережает соперников по дополнительным показателям. Помимо сборных Канады и России, в группе В также выступают команды США, Чехии и Германии. В третьем туре российская команда встретится со сборной США в воскресенье, матч начнется в 21:00 мск.