{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Российские хоккеисты отказались пожимать руку капитану молодежной сборной Канады

Барретт Хэйтон проигнорировал традиции и не стал снимать шлем во время исполнения гимна России

ОСТРАВА /Чехия/, 29 декабря. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею проигнорировали рукопожатие с капитаном команды Канады Барреттом Хэйтоном после матча на молодежном чемпионате мира, который проходит в Чехии. Видео с данным эпизодом опубликовал телеканал TSN на своей странице в Twitter.

В субботу сборная России одержала самую крупную победу над канадцами на молодежных чемпионатах мира по хоккею. В матче предварительной стадии в группе В россияне выиграли со счетом 6:0.

По традиции после матча исполняется гимн страны, чья сборная одержала победу, а игроки слушают его, сняв шлемы. Хэйтон этот факт проигнорировал и остался в шлеме, что заметили российские игроки. Капитан национальной команды Григорий Денисенко сделал замечание судье и канадцу, а во время рукопожатия с командой соперника ни один из российских игроков не подал руки Хэйтону.

Все команды группы В набрали по 3 очка, при этом российская команда опережает соперников по дополнительным показателям. Помимо сборных Канады и России, в группе В также выступают команды США, Чехии и Германии. В третьем туре российская команда встретится со сборной США в воскресенье, матч начнется в 21:00 мск.

Реклама на ТАСС
Australian Open
Бывшая первая ракетка мира Маррей не сыграет на Australian Open
32-летний британец не успел восстановиться от травмы таза, полученной в финальном раунде Кубка Дэвиса в ноябре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС