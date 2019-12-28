Российские хоккеисты отказались пожимать руку капитану молодежной сборной Канады

ОСТРАВА /Чехия/, 29 декабря. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею проигнорировали рукопожатие с капитаном команды Канады Барреттом Хэйтоном после матча на молодежном чемпионате мира, который проходит в Чехии. Видео с данным эпизодом опубликовал телеканал TSN на своей странице в Twitter.

В субботу сборная России одержала самую крупную победу над канадцами на молодежных чемпионатах мира по хоккею. В матче предварительной стадии в группе В россияне выиграли со счетом 6:0.