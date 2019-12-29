Вошли в историю. Сборная России нанесла канадцам самое крупное поражение на молодежных ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 29 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею разгромила команду Канады со счетом 6:0 в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Встреча прошла в чешской Остраве. Сборная России одержала крупнейшую победу над канадцами на молодежных чемпионатах мира по хоккею. До этого самым крупным был счет 5:3 - в финале чемпионата мира 2011 года. В 1992 году сборная СНГ разгромила команду Канады со счетом 7:2, в 1989 году сборная СССР обыграла канадцев с тем же счетом, крупнейшую победу советские хоккеисты одержали на турнире 1974 года (9:0), который носил неофициальный характер.

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Сборная Канады впервые в истории выступлений на молодежных первенствах планеты уступила с разницей в шесть шайб. Всего трижды в истории сборная Канады терпела поражения в пять шайб - в 1989 году канадская молодежка проиграла сборной СССР со счетом 2:7, а в 1992 году канадцы проиграли команде Чехословакии (1:6) и сборной СНГ (2:7). В первом туре сборная России уступила хозяевам турнира чехам со счетом 3:4, а канадцы победили американцев (6:4). Накануне встречи с канадской сборной тренерский штаб российской команды дозаявил нападающего Илью Круглова и защитника Даниила Мисюля. Оба хоккеиста вошли в стартовый состав. Мощное начало и травма Лафренье Сборная России с первых минут взяла инициативу в свои руки и уже на второй минуте встречи Александр Хованов открыл счет броском от синей линии. Не обошлось в этом моменте и без ошибки вратаря Нико Доуса, который неудачно отразил шайбу блином, после чего та, взмыв в воздух, залетела ему за спину. Быстрый гол раскрепостил российских хоккеистов и надломил канадцев. До первого перерыва сборная России еще дважды заставила капитулировать неуверенно игравшего Доуса.

Не проигрывали россияне и в силовой борьбе, что традиционно является сильной стороной канадской сборной. Ближе к концу стартового периода Василий Подколзин отметился классным силовым приемом на Алексисе Лафренье. 18-летний канадский форвард, который забросил победную шайбу в матче с американцами и был признан лучшим игроком той встречи, с трудом поднялся на ноги и доехал до скамейки запасных. "Все знают, что канадцы очень агрессивные, мы анализировали и уделяли этому большое внимание. Силовой прием Подколзина добавил нам очень много эмоций, но один ключевой момент отметить не могу", - сказал после матча нападающий сборной России Никита Александров. В начале второго периода тот же Лафренье получил травму после неудачного падения в столкновении с вратарем Амиром Мифтаховым и не смог продолжить игру, а в следующей смене Александров забросил четвертую шайбу и отправил Доуса на скамейку запасных. Его место на последнем рубеже занял Джоэль Хофер. Моментов у ворот Мифтахова почти не возникало, а россияне до конца второго периода дважды использовали свои шансы в контратаках и довели счет до неприличного - 6:0. После этого часть канадских болельщиков потянулась к выходу с трибун, а российские поклонники громко скандировали название своей страны. "С первой до последней минуты грамотно играли тактически, это радует. В игре было два-три отрезка неправильных, мы их поправили. Самое главное - все поняли, что многое решается тактически правильной игрой", - отметил главный тренер сборной России Валерий Брагин. Главный тренер сборной Канады Дейл Хантер подчеркнул, что у его команды не было шансов на протяжении всего матча. Также он посетовал на ошибки в обороне, которыми хорошо воспользовались российские хоккеисты. После матча во время исполнения гимна России в честь команды-победителя капитан канадцев Барретт Хэйтон вопреки традициям остался в шлеме, чем вызвал негодование со стороны российских игроков. Капитан национальной команды Григорий Денисенко сделал замечание судье и канадцу, а во время рукопожатия с командой соперника ни один из российских игроков не подал руки Хэйтону. Исправили ошибки По сравнению с первым матчем, когда российские хоккеисты получили 26 минут штрафа и трижды оставались втроем против пятерых соперников, в игре с канадцами команда Брагина действовала дисциплинированно, заработав только четыре удаления. Улучшила сборная России и игру на вбрасывании, благодаря чему россияне больше контролировали шайбу и владели инициативой. Российские хоккеисты выиграли 24 вбрасывания из 50, в то время как в матче с чехами 25 из 68.

"Команда показала характер, сделала выводы из первой игры на турнире. Тот матч был нервным, было очень много удалений, а сейчас были сделаны коррективы. Самое главное, что был контроль шайбы, хороший рисунок. Дай бог, чтобы следующий матч был таким же, поскольку мы отдали много сил", - отметил в беседе с ТАСС президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Российские хоккеисты показали хорошую командную игру и старались агрессивно действовать в каждой смене, играя первым номером. В составе сборной России заброшенными шайбами отметились игроки трех звеньев (Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Александров, Егор Соколов, Денисенко). Заметнее всех действовал Александров, который не только забросил красивую шайбу, обыграв вратаря, но и ассистировал Дорофееву в эпизоде со вторым голом. Александров был выбран действующим обладателем Кубка Стэнли "Сент-Луисом" во втором раунде драфта НХЛ под общим 62-м номером. Россиянин последние два сезона проводит в клубе Главной юниорской лиги Квебека "Шарлоттаун". В нынешнем сезоне он набрал 23 очка (14 голов + 9 результативных передач) в 19 матчах и подписал контракт новичка с "Сент-Луисом". Александров является сыном бывшего нападающего воскресенского "Химика" Игоря Александрова. До отъезда в Канаду он всю жизнь прожил в Германии, где и родился. Хоккейный союз Германии пытался неоднократно призвать Александрова в немецкую сборную, но форвард неизменно отказывался. Воздержался Александров и от немецкого паспорта, потому что в таком случае он должен был отказаться от российского. "Сухой" Мифтахов Перед началом чемпионата мира сказать, кто будет основным вратарем сборной России, было сложно, но игрой в первых матчах Мифтахов сделал серьезную заявку на роль первого номера на турнире. В первой игре Мифтахов после двух периодов заменил Ярослава Аскарова и не пропустил ни одной шайбы. А в матче с канадцами он отразил все 28 бросков по своим воротам и был признан лучшим игроком встречи. "Мифтахов сыграл очень хорошо, уверенно, на пятерку", - сказал Третьяк.