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Олимпиада-2020 в Токио

СМИ: японские спортивные организации проверят на связи с мафией

Проверке подвергнутся 122 спортивные ассоциации

ТОКИО, 29 декабря. /ТАСС/. Японский олимпийский комитет и другие основные спортивные организации страны с помощью Главного полицейского управления начали проверку своих руководящих структур для того, чтобы очистить их от лиц, которые могут иметь контакты с организованной преступностью. Об этом сообщила в воскресенье газета "Иомиури".

По ее данным, проверке подвергнутся 122 спортивные ассоциации. Такая чистка, как сообщает газета, призвана исключить возможность скандалов, способных бросить тень на проведение в будущем году в Токио Олимпиады и Паралимпиады.

В истории японского спорта контакты с организованной преступностью уже всплывали. Летом прошлого года, например, в стране разразился шумный скандал в связи с выявленными связями тогдашнего главы национальной ассоциации бокса с мафиозными структурами.

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Олимпиада-2020 в Токио
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