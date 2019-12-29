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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристки Щербакова, Косторная и Трусова вошли в состав сборной России на ЧЕ

Чемпионат Европы пройдет с 20 по 26 января
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Заявка национальной команды утверждена исполкомом организации после консультации с тренерским советом. Оба заседания состоялись в воскресенье.

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Согласно критериям ФФККР, отборочным стартом на европейское первенство является национальный чемпионат, соревновательная часть которого завершилась в субботу в Красноярске. Занявшие первые два места, получили прямые путевки на чемпионат Европы, третий номер сборной определялся на тренерском совете. Победу в турнире одержала 15-летняя Щербакова, второй стала 16-летняя Косторная, третьей - 15-летняя Трусова. Запасными на чемпионате Европы будут Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

В мужском одиночном катании Россию представят Дмитрий Алиев (чемпион России - 2020), Артур Даниелян (серебро) и Александр Самарин (бронза), запасные - Макар Игнатов, Андрей Мозалев и Петр Гуменник. В соревнованиях спортивных пар от России выступят победители национального первенства в Красноярске Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебряные призеры Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, завоевавшие бронзовые медали, запасными будут Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Алина Пепелева / Роман Плешков, Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов. 

В танцах на льду за сборную России выступят двукратные чемпионы России Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряные призеры турнира в Красноярске Александра Степанова и Иван Букин, а также обладатели бронзовых наград Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, запасные - Анабель Морозова / Андрей Багин, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Софья Шевченко / Игорь Еременко.

Чемпионат Европы в Граце пройдет с 20 по 26 января.

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