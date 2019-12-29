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НХЛ

"Даллас" обыграл "Колорадо" в матче НХЛ. Гурянов отметился голом

Российский форвард "Далалса" Александр Радулов отметился передачей

ТАСС, 29 декабря. "Даллас" победил "Колорадо" в серии буллитов со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе гостей шайбы забросили Джей Ти Комфер (19-я минута) и Ян Коул (28). У хозяев отличились Тайлер Сегин (2) и российский нападающий Денис Гурьянов (42), победный буллит на счету Джо Павелски.

Российский форвард "Далласа" Александр Радулов, пропустивший последние две игры из-за болезни, отметился результативной передачей, а также реализовал послематчевый буллит. Всего на его счету в текущем сезоне 25 очков (10 шайб + 15 передач). Гурьянов забросил девятую шайбу и довел количество набранных очков в сезоне до 14.

"Даллас" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 46 очка после 39 матчей, "Колорадо" идет вторым с 50 очками в 39 играх.

В следующем матче "Даллас" 30 декабря в гостях сыграет с "Аризоной", "Колорадо" 1 января примет "Виннипег".

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