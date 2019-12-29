Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии

Емельяненко оказался значительно быстрее соперника, который подошел к поединку с лишним весом. Россиянин опережал американца в атаках, но старался не форсировать события, экономя силы. Большую часть раунда соперники провели в стойке, и Емельяненко был значительно активнее Джексона, периодически зажимая его у клетки.

САЙТАМА /Япония/, 29 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator. Бой, прошедший в японской Сайтаме, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.

Через две минуты 59 секунд после начала поединка Емельяненко нанес сильный удар справа, после которого американец упал. Судья остановил поединок, присудив победу россиянину.

Следующий бой - в Европе

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Он одержал третью победу в последних четырех поединках.

Этот поединок стал для него заключительным в Японии. Всего Емельяненко провел 27 боев в стране, в которой обзавелся большой любовью местных жителей, именно японцы дали россиянину прозвище "Последний император". Боем в Японии Емельяненко возобновил карьеру в 2015 году.

После поединка с Джексоном Емельяненко проведет еще два боя, после чего завершит карьеру. Предполагается, что следующий поединок россиянина пройдет летом 2020 года в Европе, а последний в карьере - в Москве в конце 2020 года или начале 2021-го.

Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца теперь 38 побед и 14 поражений.