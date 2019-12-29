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ММА

Следующий бой Емельяненко пройдет в Европе летом 2020 года

Российскому бойцу осталось провести два боя, после чего он завершит карьеру
Федор Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САЙТАМА /Япония/, 29 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет следующий поединок в Европе летом 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в организации Bellator.

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В воскресенье в японской Сайтаме Емельяненко победил нокаутом в первом раунде американца Куинтона Джексона в поединке Bellator. Емельяненко осталось провести два боя, после чего он завершит карьеру.

"Следующий бой пройдет летом 2020 года в Европе", - сказал собеседник агентства.

Теперь на счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

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