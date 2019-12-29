Федор Емельяненко поблагодарил болельщиков за поддержку после победы над Джексоном

САЙТАМА /Япония/, 29 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко после победы над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии поблагодарил местных болельщиков за поддержку. Об этом он заявил в интервью после боя.

В воскресенье Емельяненко победил Джексона нокаутом в первом раунде в поединке Bellator в японской Сайтаме.

"Я очень рад, что сегодня вновь одержал победу и что мне удалось порадовать вас, дорогие фанаты, - сказал Емельяненко. - Именно здесь, в Японии, случилось мое становление как бойца, здесь я одержал много побед. Моя карьера заканчивается, возможно, это мой последний бой в Японии, поэтому я хотел бы поблагодарить вас за вашу поддержку".

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Он одержал третью победу в последних четырех поединках.