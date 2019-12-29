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ММА

Боец Джексон отказался от медицинской помощи после нокаута от Емельяненко

По итогам поединка у американца было рассечение брови
Куинтон Джексон Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Куинтон Джексон
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САЙТАМА /Япония/, 29 декабря. /ТАСС/. Американскому бойцу смешанного стиля Куинтону Джексону не потребовалась медицинская помощь после поражения нокаутом от россиянина Федора Емельяненко. Об этом ТАСС сообщили в команде Джексона.

В воскресенье Емельяненко победил Джексона нокаутом в первом раунде в поединке Bellator, нанеся американцу рассечение брови.

"Медицинская помощь нам не понадобится", - сообщил собеседник агентства.

Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца теперь 38 побед и 14 поражений. В послужном списке 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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