Тренер Емельяненко считает, что боец еще может выступать на самом высоком уровне

САЙТАМА /Япония/, 29 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко по-прежнему может выступать на самом высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал тренер Емельяненко Питер Тайссе.

В воскресенье Емельяненко победил нокаутом в первом раунде американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в японской Сайтаме.

"Он полностью выполнил план на бой. Федор был очень быстр, невероятно быстр. И его очень сильный и быстрый удар решил исход боя. Он все еще может выступать на самом высоком уровне", - сказал Тайссе.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко теперь 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Он одержал третью победу в последних четырех поединках.