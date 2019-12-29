{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Федор Емельяненко мог получить незначительную травму ноги в бою с Джексоном

Россиянин покинул арену, прихрамывая

САЙТАМА /Япония/, 29 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко мог получить незначительную травму ноги в бою с американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В воскресенье Емельяненко победил Джексона, нокаутировав его в первом раунде. В одном из эпизодов россиянин нанес удар ногой, который пришелся в защиту соперника. После боя россиянин покинул арену, прихрамывая.

На счету 43-летнего Емельяненко стало 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Он одержал третью победу в последних четырех поединках.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
Реклама на ТАСС
ММА
Тренер Емельяненко считает, что боец еще может выступать на самом высоком уровне
В воскресенье россиянин победил нокаутом в первом раунде американца Куинтона Джексона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС