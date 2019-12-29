Федор Емельяненко мог получить незначительную травму ноги в бою с Джексоном

САЙТАМА /Япония/, 29 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко мог получить незначительную травму ноги в бою с американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В воскресенье Емельяненко победил Джексона, нокаутировав его в первом раунде. В одном из эпизодов россиянин нанес удар ногой, который пришелся в защиту соперника. После боя россиянин покинул арену, прихрамывая.

На счету 43-летнего Емельяненко стало 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Он одержал третью победу в последних четырех поединках.