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ММА

Боец Джексон считает, что Емельяненко не должен заканчивать карьеру

Американец отметил, что россиянин находится в прекрасной форме

САЙТАМА /Япония/, 29 декабря. /ТАСС/. Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Федору Емельяненко не стоит завершать карьеру, поскольку он находится в великолепной форме. Такое мнение ТАСС высказал соперник Емельяненко американец Куинтон Джексон.

В воскресенье Емельяненко победил Джексона нокаутом в первом раунде на турнире Bellator в японской Сайтаме. 43-летнему россиянину осталось провести два боя, после чего он завершит карьеру.

"Федор не должен заканчивать карьеру, он великолепно выглядит. Он очень быстрый и мощный, как в молодости. Просто невероятно. Я ничего не мог поделать", - сказал Джексон.

Поражение Джексон объяснил лишним весом, перед боем американец оказался тяжелее Емельяненко на 11 кг. "Я проиграл, потому что очень большой. Мне тяжело было двигаться, я был медленнее. Все закономерно, что еще сказать", - добавил собеседник агентства.

Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца теперь 38 побед и 14 поражений. В послужном списке Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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