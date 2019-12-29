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ММА

Федор Емельяненко посвятил победу над Джексоном своей дочери

Россиянин одержал победу нокаутом в первом раунде
Федор Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САЙТАМА /Япония/, 29 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко посвятил победу над американцем Куионтоном Джексоном на турнире Bellator своей дочери Василисе. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье Емельяненко победил Джексона нокаутом в первом раунде на турнире Bellator в японской Сайтаме.

"Сегодня день рождения моей дочери Василисы. Эту победу посвящаю ей", - сказал Емельяненко.

Также российский спортсмен рассказал, как ему удалось победить своего соперника. "Я знал, что Джексон обладает нокаутирующим ударом и очень хорошо защищается. Но мы начали бой, и я почувствовал, что могу найти бреши в его обороне, и выцеливал. Рефери правильно остановил бой, потому что после моего удара Джексон упал лицом вниз, я мог бы его жестко добить", - сказал он.

На счету 43-летнего Емельяненко стало 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Он одержал третью победу в последних четырех поединках.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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