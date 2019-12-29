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ММА

Эксперт: Федор Емельяненко не позволил Джексону думать об атаке

Российский боец победил американца нокаутом в первом раунде

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко не давал своему сопернику американцу Куинтону Джексону подумать об атаке. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза ММА Радмир Габдуллин.

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Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии

Емельяненко победил Джексона нокаутом в первом раунде в поединке Bellator, который в воскресенье прошел в японской Сайтаме.

"Известно, что Джексон любит атаковать, поэтому Федор сразу начал его поддавливать, раздергивать, постоянно его держать в тонусе, заставлять думать о защите, а не о нападении, встречных атаках, и американцу сложно было перестроиться. Федор на подшаге и подскоке пробивал одиночные удары и комбинации, которые доходили до цели, вследствие чего у соперника не было возможности и времени подумать о том, как он будет атаковать, он думал только о защите, - сказал Габдуллин. - Федор всегда действует от ситуации, но в этом бою было понятно, что он будет работать первым номером. Джексон это не совсем любит, и вся его техника и тактика в его боях сосредоточена на том, чтобы тоже идти вперед, вторым номером он не совсем любит работать".

По словам главы Союза ММА, уникальность 43-летнего Емельяненко в том, что он может выходить и биться в любом возрасте. "Таких спортсменов, как он, один на миллиард, и слава богу, что он из России. Мы им очень гордимся, я сам прежде всего им горжусь, и мне повезло в жизни, что пять лет я провел в одном зале рядом с ним", - подчеркнул он.

Емельяненко проведет еще два боя, после чего завершит карьеру. Предполагается, что следующий поединок россиянина пройдет летом 2020 года в Европе, а последний в карьере - в Москве в конце 2020 года или начале 2021-го.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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