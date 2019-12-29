Биатлонист Слепов выполнил критерии отбора в сборную России на этапы Кубка мира

ИЖЕВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Биатлонист Алексей Слепов по итогам "Ижевской винтовки" выполнил критерии отбора в сборную России на предстоящие этапы Кубка мира.

В заключительной мужской гонке турнира - спринте на 10 км в воскресенье - он занял второе место. Ранее Слепов победил в первой спринтерской гонке на 10 км и в индивидуальной гонке на 20 км.

"Ижевская винтовка" является отборочным турниром для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). По итогам трех гонок наибольшее количество баллов набрал Слепов (57), таким образом, он выполнил критерии отбора в сборную России на предстоящие три этапа. Также попадание в состав национальной команды себе уже обеспечили Александр Логинов и Матвей Елисеев, поскольку они находятся в числе 25 лучших биатлонистов общего зачета Кубка мира, остальные три спортсмена определятся решением тренерского штаба.

Соревнования закончатся в воскресенье женским спринтом на дистанции 7,5 км. В этом году в "Ижевской винтовке" принимают участие около 180 спортсменов - представителей 25 регионов.