{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по биатлону

Биатлонист Слепов выполнил критерии отбора в сборную России на этапы Кубка мира

Спортсмен набрал наибольшее количество баллов по итогам гонок на "Ижевской винтовке"
Алексей Слепов Красильников Станислав/ТАСС
Описание
Алексей Слепов
© Красильников Станислав/ТАСС

ИЖЕВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Биатлонист Алексей Слепов по итогам "Ижевской винтовки" выполнил критерии отбора в сборную России на предстоящие этапы Кубка мира.

В заключительной мужской гонке турнира - спринте на 10 км в воскресенье - он занял второе место. Ранее Слепов победил в первой спринтерской гонке на 10 км и в индивидуальной гонке на 20 км.

"Ижевская винтовка" является отборочным турниром для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). По итогам трех гонок наибольшее количество баллов набрал Слепов (57), таким образом, он выполнил критерии отбора в сборную России на предстоящие три этапа. Также попадание в состав национальной команды себе уже обеспечили Александр Логинов и Матвей Елисеев, поскольку они находятся в числе 25 лучших биатлонистов общего зачета Кубка мира, остальные три спортсмена определятся решением тренерского штаба.

Соревнования закончатся в воскресенье женским спринтом на дистанции 7,5 км. В этом году в "Ижевской винтовке" принимают участие около 180 спортсменов - представителей 25 регионов.

Теги
Кубок мира по биатлону
Реклама на ТАСС
Чемпионат России по фигурному катанию
Фигуристка Косторная заявила, что не прочь выступить на Олимпиаде в конном спорте
Спортсменка отметила, что увлекается выездкой и конкуром
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС