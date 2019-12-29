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ММА

Минаков: Федор Емельяненко в хорошей форме и еще может конкурировать с молодыми бойцами

Эксперт отметил, что российский боец "основательно подсушился" к поединку против Куинтона Джексона
Виталий Минаков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виталий Минаков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко находится в хорошей форме и способен конкурировать с более молодыми соперниками. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал российский боец ММА Виталий Минаков.

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В воскресенье Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator. Бой, прошедший в японской Сайтаме, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.

"Было видно, что Федор в форме - подсушенный, активный, взрывной, это то, чего от него ожидали. Он всегда очень скоростной, и в этом бою было видно, что он основательно подсушился. Что касается его соперника, то много было комментариев - конкурентный это будет бой или нет, что все зависит от того, насколько Джексон серьезно подойдет к поединку. Было видно, что он как минимум мало готовился, если вообще готовился, у него громадная, запредельная масса", - сказал Минаков.

"Когда Джексон пару лет назад приходил в зал, то был гораздо суше, гораздо более подтянутым. Сейчас это просто неимоверная масса с животом, было видно, что он не готов прессинговать, идти в рубку, чего-то выжидал, видимо, надеялся на попадание, но даже попыток не было особо. Было то, о чем и говорили - если Джексон будет готовиться, то будет бой, а если нет, то он выйдет и упадет, так и получилось. Федор попал и попадал не раз, мне показалось, что был скользящий удар по блоку, но этого достаточно, тем более с силой удара Федора, чтобы нокаутировать", - отметил Минаков.

Минаков подчеркнул, что в таком возрасте одним из решающих факторов является отношение бойцов к тренировочному процессу. 43-летний Емельяненко одержал третью победу в последних четырех поединках, всего на его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

"Спортивный век не такой длинный, и этот возраст - уже условно ветеранский, многое зависит от того, как подходят к тренировочному процессу сами спортсмены. Понятно, что Джексон уже далеко не тот человек, который может конкурировать с молодыми ребятами. А вот Федор еще заряжен, способен выигрывать или нет - это уже другой вопрос, но у него есть скорость, взрыв, колоссальный опыт, так что конкурировать он может. Но еще один вопрос - нужно ли ему это", - заключил собеседник ТАСС.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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